Центр Симферополя останется без света 26 октября – администрация города

Центр Симферополя на три часа останется без света из-за проведения плановых ремонтных работ на электросетях. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

«С 13:00 до 16:00 в связи с проведением плановых ремонтных работ без света останутся: ул. Севастопольская, 6, 8, 10; ул. Некрасова, 17; ул. Самокиша, 16; ул. Севастопольская/Чехова, 14/2, 121/2; ул. Сергеева-Ценского, 4а, 4-10, 3-7; ул. Турецкая, 8-16, 5-21; ул. Чехова, 2», – говорится в сообщении.

Накануне, по информации предприятия «Крымэнерго», в результате аварии без электроснабжения остались около 600 тысяч жителей Крыма и Севастополя. После аварии на высоковольтной линии были включены в работу 14 мобильных газотурбинных установок, с помощью которых увеличили нагрузку до 280 МВт.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.