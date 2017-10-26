Предприниматели аннексированного Севастополя неохотно берут кредиты на производственную деятельность, сообщила в комментарии корреспонденту Крым.Реалии заместитель директора по корпоративному бизнесу Российского национального коммерческого банка (РНКБ) Виктория Потоцкая.

«Россия ориентирует банки в Крыму выдавать кредиты не на текущую деятельность, а на развитие среднего и крупного производства, аграрного сектора. При этом, из 1,5 миллиардов рублей (около 69 миллиона гривен – КР) кредитных денег, освоенных в Крыму, Севастополю выделили лишь 200 миллионов (около 92 миллионов гривен – КР), – рассказала Потоцкая.

По словам заместителя директора банка, в марте этого года правительство России вместе с РНКБ запустило программу кредитования аграрного сектора под 5% годовых, но даже этот банковский продукт не пользовался популярностью в Крыму.

«Руководители РНКБ Банка не понимают, почему так происходит, учитывая то, что в Крыму и Севастополе конкуренция в банковском секторе невелика... Конечно, из-за санкций многие финансовые организации не хотят работать с Крымом», – сказала она.

Опрошенные Крым.Реалии представители севастопольского бизнеса сообщили, что российские банкиры предъявляют завышенные требования к оформлению документации, берут высокие процентные ставки и неграмотно составляют проекты договоров.

«Если сравнить работу РНКБ и украинского «ПриватБанка», который работал до аннексии полуострова, то в последнем нас не трясли с отчетами каждую неделю. Легче было получить кредит, не надо было заполнять кучу ненужной документации», – рассказали предприниматели.

Глава российского «Сбербанка» Герман Греф на лекции в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи 20 октября сообщил, что не видит возможности работать в аннексированном Крыму из-за риска попасть под международные санкции.

По его словам, «Сбербанк» может «получить весь набор санкций и обречь страну на это, либо выйти из Крыма».

По данным Центробанка России, в 2014 году, на аннексированном полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Крупные российские организации, опасаясь международных санкций, не решаются вести в Крыму свою деятельность.

Уже в 2014 году Центробанк России отозвал лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. К лету 2015-го года количество организаций в Крыму снизилось до двадцати. Сейчас их остается меньше 10.

На момент аннексии полуострова в Крыму успешно работало более 70-ти украинских банков, среди которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом.

В марте в Париже начались слушания по иску «Ощадбанка» к России в рамках двустороннего договора о защите инвестиций. Банк обвинил Москву в тотальном уничтожении его инвестиций в Крыму из-за аннексии.

Украина поддерживает иски в международные суды против России на возмещение убытков пострадавшим от российской аннексии Крыма инвесторам, в том числе иски ПриватБанка.