Севастопольский суд вернул земельные участки в урочище Аязьма в собственность города

Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд вернул земельные участки в урочище Аязьма в городскую собственность. Об этом сообщает 26 октября пресс-служба российского суда.

«Урочище Аязьма входило в земли Чернореченского лесничества... Не нашли подтверждения и доводы ответчика об истечении срока исковой давности», – сказано в сообщении.

При этом, факт незаконного изъятия земель из состава лесничества стал известен истцу 21 сентября 2015 года после проведения соответствующей проверки.

«Регистрация права на спорный земельный участок осуществлена ответчиком в апреле 2014 года в Херсоне, то есть не по месту нахождения объекта недвижимости», – сообщает пресс-служба.

Арбитражный суд Центрального округа в российском городе Калуга вынес 4 октября кассационное решение в споре между севастопольским предприятием «Балаклавское рудоуправление» и московскими байкерами «Ночные волки».

Балаклавцы пытались отсудить у «Ночных волков» земельный участок в 267 га и имущество. Однако российский суд стал на сторону байкеров.

Летом Балаклавский районный суд Севастополя изъял 20 соток земли у пророссийского активиста из Крыма Ленура Усманова. Компенсацию за изъятую землю Усманов оценил в 17 миллионов евро.

Подконтрольный Кремлю Балаклавский суд также вынес решение об изъятии участков кооператива «Дружба-9» в пользу Севастополя. Основанием стал якобы подлог документов при оформлении бумаг на кооператив.