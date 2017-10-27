Собчак предложила провести в Крыму «новый независимый референдум»

Объявившая о намерении баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак предложила провести в аннексированном Крыму «новый независимый референдум» о статусе полуострова. Об этом она 27 октября сообщила на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге.

По словам Собчак, несмотря на то, что соседняя Россия нарушила международные обязательства, «в Крыму живут русские люди», и к ним нельзя относиться «как к субъектам геополитики». Тележурналистка также рассказала, что не намерена вести политическую агитацию на аннексированном полуострове.

Российская телеведущая Ксения Собчак 24 октября в ходе своего программного заявления о выборах президента России сказала, что, аннексировав Крым, Россия нарушила свои обязательства, но этот вопрос надо обсуждать, поскольку на полуострове «находится большое количество россиян».

«С точки зрения международного права, Крым – украинский. Точка», – произнесла Собчак.

Такое заявление вызвало активное обсуждение, в том числе в России говорят о возможности осудить Собчак.

Сама Ксения Собчак считает, что судить ее за высказывания о Крыме нельзя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».