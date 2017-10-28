Власти Джанкоя признали, что не реализуют ни одного инвестиционного проекта

Российская администрация Джанкоя сообщила, что по состоянию на 23 октября в городе отсутствуют планируемые или реализуемые инвестиционные проекты. Об этом говорится в ответе главы администрации Джанкоя Эдуарда Селиванова на информационный запрос координатора Крымской контактной группы по правам человека Абдурешита Джеппарова.

Этот документ есть в распоряжении редакции Крым.Реалии.

Джеппаров объяснил, что Крымская контактная группа по правам человека провела мониторинг инвестиционной привлекательности регионов Крыма.

«Мы получили информацию по данному вопросу от всех местных администраций городов и районов. Худшая ситуация в Джанкое. Это единственный регион Крыма, где не реализуется и не планируется к реализации ни одного инвестиционного проекта», – сообщил общественник.

По его словам, не лучше ситуация в Армянске, где местные власти сообщили, что с целью формирования привлекательного имиджа города и привлечения инвесторов администрацией города сформирован и утвержден паспорт шести инвестиционных предложений, но обращения от инвесторов не поступают.

В августе 2014 года российский глава Крыма Сергей Аксенов своим указом создал «Совет по улучшению инвестиционного климата» аннексированного полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».