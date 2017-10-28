Волкеру передали письмо от родственников политзаключенных из Крыма и Донбасса – украинский депутат

Председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко сообщила о передаче спецпредставителю Госдепартамента США по вопросам Украины Курту Волкеру письма от «родственников политзаключенных Кремля из Крыма и военнопленных Донбасса, которые встретились с Ириной Геращенко (вице-спикер Верховной Рады – КР)». Об этом Гопко 28 октября написала в Фейсбуке.

Она сообщила, что украинская сторона просит Волкера и других западных партнеров, чтобы во время их переговоров с Россией, на встречах с Сурковым (Владислав Сурков, помошник президента России – КР) «спасение, освобождение украинцев, заложников было топ-приоритетом».

Курт Волкер прибыл в Украину с незапланированным визитом. В пятницу он встретился с украинской делегацией во главе со спикером парламента Андреем Парубием. Впоследствии состоялись закрытые переговоры с президентом Петром Порошенко. Накануне Волкер встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Во время встречи 27 октября Порошенко и Волкер обсуждали вопрос освобождения заложников, находящихся в России и на оккупированной территории.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что продолжит борьбу за освобождение крымских татар и украинцев, незаконно осужденных Россией, в том числе за режиссера Олега Сенцова.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 27 октября сообщил, что Украина сделает все, чтобы освободить всех украинских политзаключенных.