В Крыму решили продать «национализированный» санаторий «Пивденный»

Подконтрольное Кремлю министерство имущества Крыма объявило о намерении продать на открытом аукционе оздоровительный комплекс «Пивденный» в поселке Черноморское и другие санатории. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба ведомства.

В перечень объектов, которые власти Крыма хотят продать, также вошли реабилитационный центр «Надежда» в Феодосии и детский санаторно-оздоровительный комплекс «Горный» в поселке Коктебель.

«А также другие республиканские курортные центры», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что крымское министерство имущественных и земельных отношений намерено продать акции санаториев «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор».

Правительство полуострова 11 октября сообщило, что недвижимое имущество шести автозаправочных станций, базу отдыха «Шахтерские зори» и пансионат «Орел» также продадут на открытом аукционе.

В марте 2014 года в аннексированном Россией Крыму «национализировали» около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и российское зарубежное имущество.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».