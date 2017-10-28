Волкер встретился с освобожденными Умеровым и Чийгозом

Лидеры крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, освобожденные после осуждения в аннексированном Россией Крыму Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз 28 октября встретились со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом на странице в Фейсбуке сообщил Чубаров.

«Сегодня состоялся очень обстоятельный и открытый разговор с Куртом Волкером, специальным представителем Госдепартамента США по Украине», – написал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Курт Волкер прибыл в Украину с незапланированным визитом. В пятницу он встретился с украинской делегацией во главе со спикером парламента Андреем Парубием. Впоследствии состоялись закрытые переговоры с президентом Петром Порошенко. Накануне Волкер встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Во время встречи 27 октября Порошенко и Волкер обсуждали вопрос освобождения заложников, находящихся в России и на оккупированной территории.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции. В пятницу, 27 октября, они прилетели в Украину.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко 28 октября сообщила о передаче спецпредставителю Госдепартамента США по вопросам Украины Курту Волкеру письма от «родственников политзаключенных Кремля из Крыма и военнопленных Донбасса.