В России выпустят в прокат фильм, съемки которого проходили в Крыму

Российская комедия «Каникулы президента», съемки которой проходили на территории аннексированного Крыма, выйдет в прокат в январе 2018 года. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на режиссера ленты Илью Шерстобитова.

«А куда еще ехать российскому президенту, если не туда? Крым сейчас расцветает после всех выпавших на его долю перипетий, и нам искренне хотелось помочь снять остатки этого напряжения», – рассказал режиссер.

В центре сюжета фильма – условный президент России, который едет в отпуск инкогнито. Для того, чтобы президента не заметили, ему делают долговременный грим. После работы гримеров герой становится похожим на обычного жителя страны – скрывающегося от коллекторов персонажа по имени Валера.

«Сначала мы думали найти человека просто похожего на президента и обыграть историю двойников, но потом поняли, что будет скучно. Тогда придумали историю с каникулами и изменением внешности», – рассказал режиссер

Фильм снимали на территории Подмосковья, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской области. Завершились съемки в аннексированном Крыму.

Роль президента России исполнил резидент Comedy club Дмитрий Грачев. В съемках фильма задействовали актеров Гошу Куценко, Дмитрия Диброва, Евгения Сидихина, Александра Раппопорта и других.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска.

Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшихся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине.

Украинский МИД обнародовал ранее обращение, в котором предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в аннексированный Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».