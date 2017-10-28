Банкноты с видами Севастополя номиналом в 200 рублей в Казани продают за 300 – крымские СМИ

В Казани за 300 российских рублей продают новые банкноты с достопримечательностями аннексированного Севастополя номиналом в 200 рублей. Об этом сообщает Крымкая служба новостей.

«Магазин «Мир монет» продает новые 200-рублевые банкноты с достопримечательностями Севастополя за 300 российских рублей... Казань участвовала в конкурсе по выбору символов для новых купюр с июня по октябрь 2016 года, но в финале уступила Владивостоку и Севастополю», – пишет издание.

Управляющий партнер российской инвестиционной компании Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко считает, что выход новых банкнот с видами Севастополя призван скрыть от россиян увеличение денежной массы.

Российский Центральный банк ввел в обращение регулярные банкноты, на которых аннексированный Крым изображен в качестве главного мотива. На лицевой стороне новой зеленой 200-рублевой купюры изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе. В этом городе в Крыму размещен российский Черноморский флот.

Справа изображен герб России. На обратной стороне новой банкноты изображены руины античного города Херсонес. Справа в верхнем краю купюры видны очертания полуострова.

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что новые 200-рублевые банкноты войдут в обращение сначала в Крыму. По всей России эти банкноты появятся к концу года.

Национальный банк Украины запретил финансовым учреждениям вести операции с купюрами, где изображены объекты с украинскими территориями, которые оккупировала Россия.