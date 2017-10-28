На дорогах ЮБК зимой возможны камнепады – Крымспецгеологии

На дорогах Южного берега Крыма зимой возможны камнепады, сообщает издание «Крымская газета» со ссылкой на результаты исследований «Крымспецгеологии»

«Это выяснилось в ходе обследования горных массивов над Симеизом. Специалисты пояснили, что на полуострове есть сейсмическая цикличность, а в ближайшие месяцы ожидается очередной ее пик, который наблюдается каждые 13-16 лет», – пишет газета.

По словам главного специалиста отдела инженерно-геофизических изысканий «Крымспецгеологии» Алексея Сайганова, крупные сейсмические обвалы до 200 кубометров уже произошли на западном склоне горы Кошки и на приморском склоне Лименского хребта.

Кроме сейсмической цикличности, по мнению геологов, к камнепадам может привести аномально холодная зима и чрезмерное количество осадков.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ НАН Украины Вазира Мартазинова сообщила, что из-за глобального потепления климат как в Крыму, так и на материковой части Украины будет становиться все более контрастным.

Декабрь 2016 года и январь 2017 года стали по многим погодным показателям и их последствиям особенным для крымчан. Практически все время стояла морозная и снежная погода. Ночью температура воздуха в центральных областях аннексированного Крыма неоднократно опускалась до -20 градусов.