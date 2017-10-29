Прокуратура Симферополя обвиняет пятерых крымчан в фиктивной регистрации иностранцев

Подконтрольная Кремлю прокуратура Симферополя направила в суд уголовные дела в отношении пятерых местных жителей, поставивших на «фиктивный учет мигрантов». Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.

«Прокуратура Центрального района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении пяти местных жителей, совершивших фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Уголовные дела направлены для рассмотрения в суд», – сказано в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемые помогли обосноваться в Симферополе 40 мигрантам. В сообщении прокуратуры не уточняется, из каких стран прибыли мигранты.

Дела возбуждены по статье 322. 2 (фиктивная регистрация гражданина России по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, – КР) уголовного кодекса России. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы.

За 2014-2016 годы, по результатам исследований, на территорию Крыма прибыли 109 тысяч человек. При этом абсолютное большинство прибыло в Крым из соседней России – 70,2 тыс. или 64% мигрантов. За этот же период, согласно официальной статистике, Крым покинули 65,3 тыс. человек.

В Севастополь за три года прибыло 61,9 тыс. человек, что увеличило коэффициент миграционного прироста в 2015 году до 438,7. Абсолютное большинство мигрантов (74%) также из России. В то же время на протяжении 2014-16 годы город покинули 17432 местных жителей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».