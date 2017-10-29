Россия: акция памяти жертв политических репрессий в Москве собрала тысячи человек – СМИ

В Москве завершена акция «Возвращение имен» в память о жертвах политических репрессий. У Соловецкого камня на Лубянской площади с 10 утра до 10 вечера зачитывали имена людей, погибших во времена сталинского террора. В акции приняли участие более тысячи человек, сообщает Радио Свобода.

Числе почтивших память жертв общественные и политические деятели, в частности, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, член Совета Федерации Владимир Лукин и телеведущая Ксения Собчак, претендующая на участие в президентских выборах в 2018 году.

Организатором акции выступила – правозащитная организация «Мемориал».

Многие выступившие у Соловецкого камня высказались в поддержку 61-летнего историка Юрия Дмитриева. Глава карельского «Мемориала», который 20 лет назад обнаружил места захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном бору, с декабря 2016 года находится в СИЗО. «Мемориал» признал Юрия Дмитриева политическим заключенным.

Явлинский, выступая у Соловецкого камня, заявил, что Дмитриев сыграл огромную роль в «Возвращении имен». Собчак призвала сделать все возможное, чтобы историк оказался на свободе. Она отметила, что Дмитриев сделал огромную работу для сохранения памяти о расстрелянных и репрессированных.

Акция «Возвращение имен» проводится с 2007 года. Участвовать в ней может любой желающий. 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.