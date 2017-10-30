Газета The New York Times и телеканал CNN, ссылаясь на неназванные источники сообщают, что экс-главе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Полу Манаформу приказали сдаться американским властям в связи с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера по вероятному вмешательству России в президентские выборы в США.

По информации The New York Times, Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу приказали сдаться федеральным властям 30 октября.

Американский телеканал CNN передает, что Манафорт намерен придерживаться инструкций.

Агентство Reuters сообщило, что Манафорт покинул дом утром 30 октября, но куда отправился, неизвестно.

СМИ не уточняют суть обвинений, предъявленных Манафорту.

Расследование Мюллера ведется параллельно с расследованием Конгресса США. Оба эти расследования должны выяснить, существовала ли координация между кампанией Трампа и российскими агентами по вмешательству в выборы американского президента.

Сотрудники ФБР конфисковали документы и другие материалы из загородного дома Пола Манафорта По информации газеты The Washington Post, это произошло во время обыска, проведенного в рамках расследования относительно возможного вмешательства России в прошлогодние президентские выборы в США.

Обыск, по информации издания, состоялся 26 июня, на следующий день после того, как Манафортвстретился с сотрудниками сенатского комитета по разведке.

Пол Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США. В июне 2016 года он возглавил избирательный штаб Трампа и принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российской юристкой Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Пол Манафорт покинул пост после того, как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.