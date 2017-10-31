Прокуратура АРК направила в суд акты по двум экс-депутатам Севастопольского горсовета

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении двух экс-депутатов Севастопольского городского совета, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года депутаты Севастопольского городского совета оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. Депутаты незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение Верховной Рады АР Крым о проведении так называемого «общекрымского референдума», результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также незаконное вхождение полуострова в состав России», – сказано в сообщении прокуратуры.

Севастопольских экс-деутатов обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Служба безопасности Украины 27 октября начала специальное досудебное расследование в отношении двух бывших депутатов Севастопольского городского совета. В комментарии Крым.Реалии в СБУ сообщили, что имена подозреваемых не разглашают по причине «возможного уклонения подозреваемых от следствия».

Прокуратура Автономной Республики Крым 24 октября направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады АРК, которого обвиняют в госизмене.

В прокуратуре АРК ранее сообщили, что следователи и прокуроры направили в суд уже 49 обвинительных актов в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым.

По ходатайствам следователей и прокуроров суд наложил арест на имущество вышеуказанных 49 бывших депутатов, а именно: 23 квартиры, 16 жилых домов, 31 автомобиль, 4 земельных участка, 2 магазина, катер и банковские счета.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».