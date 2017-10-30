Крымчанина Григория Ларионова пытали в российских тюрьмах – правозащитники

Освобожденный из российской колонии крымчанин Григорий Ларионов в заключении подвергался пыткам за отказ принимать российское гражданство и получать паспорт России. Об этом рассказали в Крымской правозащитной группе.

«В колонии Григорий заработал серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас украинец находится в Киеве, а лечение и пропитание он оплачивает с помощью неравнодушных людей. У него серьезные проблемы с жильем и получением материальных выплат для переселенцев», – сказано в сообщении правозащитной группы.

В настоящее время Ларионов вынужденно живет в офисе правозащитников. После того, как мужчина отбыл незаконный срок в колонии, ему запретили возвращаться в аннексированный Крым, где живут его жена и дети.

В Нью-Йорке в доме конференций ООН 27 октября украинские правозащитники провели брифинг, на котором рассказали об «ухудшении ситуации с правами человека в Крыму».

Правозащитники обратили внимание на «увеличение политически мотивированных преследований, незаконные методы расследований, пытки и психологическое давление, милитаризацию полуострова, незаконный призыв украинских граждан на службу в российскую армию, преследование крымчан за участие в мирных собраниях».

По данным активистов Крымской правозащитной группы, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.

Правозащитники предполагают, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.