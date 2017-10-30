Решения экс-руководителя Госстройнадзора проверит прокуратура – Аксенов

Подконтрольная России прокуратура Крыма проводит проверку деятельности нынешней Службы государственного строительного надзора (Госстройнадзора) полуострова. Цель работы – проверить решения экс-руководителя ведомства Сергея Тимощенко, сообщает пресс-служба российского главы Крыма Сергея Аксенова.

«Прокуратура проводит тотальную проверку службы, в ходе которой все решения (бывшего руководителя Госстройнадзора – КР) будут перепроверены на целесообразность», – цитирует пресс-служба Аксенова.

Аксенов рассказал, что по первым результатам прокурорской проверки уже поручил «принять соответствующие кадровые решения и освободить от занимаемых должностей ряд должностных лиц Госстройнадзора, действия которых противоречили интересам региона».

В частности, уволены первый заместитель начальника службы Константин Ищенко и исполняющий обязанности заведующего южным отделом ведомства Александр Макаров.

Со ссылкой на Аксенова пресс-служба нынешнего правительства Крыма сообщила, что работа службы государственного строительного надзора Крыма «при предыдущем руководстве зарекомендовала себя с негативной стороны».

Экс-глава службы Сергей Тимощенко был отправлен в отставку в феврале этого года, с тех пор обязанности руководителя ведомства исполнял Нариман Исаев. В понедельник Аксенов представил нового начальника Госстройнадзора, им стала Марина Сергеева.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».