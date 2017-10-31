В России могут пройти переговоры о конституционной реформе в Сирии – дипломат

Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что в ноябре в Москве могут пройти переговоры между сирийскими группами по разработке новой конституции страны. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Этот вопрос все еще обсуждается», – сказал Лаврентьев после первого дня очередного раунда сирийских мирных переговоров 30 октября в Астане.

Лаврентьев отметил, что президент Сирии Башар Асад будет готов участвовать в переговорах с другими сирийскими группами, как проправительственными, так и оппозиционными.

«Асад подтвердил готовность к подготовке новой конституции и проведению парламентских и президентских выборов на этой основе», – подчеркнул Лаврентьев, добавив, что одобрение Асадом конституционной реформы Сирии является «очень важным сообщением».

Лаврентьев заявил, что посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура также поддержал идею проведения «Конгресса национального диалога».

«Хотя он имел определенные предостережения, он поддержал эту инициативу России», – сказал Лаврентьев.

Офис де Мистуры отказался комментировать сообщения российского дипломата.

В Астане в понедельник 30 октября открылся очередной раунд мирных переговоров по Сирии. Пленарное заседание запланировано на вторник, 31 октября.

На сессии при посредничестве России, Турции и Ирана будут присутствовать представители сирийского правительства и некоторых повстанческих групп, а Соединенные Штаты, ООН и Иордания отправят своих представителей.

По итогам предыдущего, шестого, раунда переговоров в Астане 14-16 сентября объявили о создании четырех зон безопасности в Сирии. Сирийская оппозиция тогда заявила, что отказывается принимать Иран в качестве гаранта безопасности в зонах деэскалации в Сирии.

Россия, Турция и Иран выступают спонсорами переговоров по Сирии в Астане, которые проходят отдельно от проведенных в Женеве при посредничестве ООН межсирийских переговоров.

Россия и Иран в шестилетней гражданской войне в Сирии, которая, по оценкам, унесла жизни 330 тысяч человек поддерживают правительство президента Сирии Башара Асада. Турция и Соединенные Штаты поддерживают различные повстанческие группировки.