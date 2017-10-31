Журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина покинула Россию

Журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина временно покинула Россию. Об этом в Тwitter сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Ранее он заявлял о намерении эвакуировать Ларину из страны из-за того, что прокремлевский телеведущий Владимир Соловьев назвал журналистку «сволочью».

23 октября в редакции «Эха Москвы» с ножом напали на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, она находится в больнице. Ларина после этого обвинила Соловьева в том, что он спровоцировал нападение своими оскорбительными высказываниями о журналистах и представителях оппозиции. «Соловьев очень хотел, скотина», – написала Ларина в Фейсбуке. Телеведущий в ответ в эфире государственной радиостанции «Вести FM» ​обвинил журналистку во лжи и назвал ее «откровенной сволочью».

В начале октября Россию после нескольких нападений покинула журналистка «Эха Москвы» Юлия Латынина.