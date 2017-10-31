В Украине усилят меры по борьбе с терроризмом – Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что в Украине будут усилены антитеррористический и контрразведывательный режимы, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, такой шаг связан с нападениями, которые произошли в последнее время в Украине. Соответствующие поручения получили Служба безопасности Украины, Национальная полиция и Государственная пограничная служба.

«Террористические акты, диверсии, дерзкие убийства, провоцирование массовых беспорядков – все эти события, которые произошли в последнее время в Украине, связаны с внедрением спецслужбами России активной фазы плана по дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине», – цитирует пресс-служба СНБО слова Турчинова.

По его словам, нападения, направленные против журналистов, работников СБУ, Главного управления разведки, «а также жестокое убийство военнослужащей Амины Окуевой направлены на нагнетание страха, отчаяния и неуверенности населения в способности государственных институтов обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе».

«С учетом этих реальных угроз СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе Украины поручено усилить антитеррористический и контрразведывательный режимы, пограничный контроль и охрану государственной границы с Россией, принять меры по активизации действий по изъятию из обращения незарегистрированного оружия, эффективному противодействию вооруженной преступности, контрабанде оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту», – заявил Турчинов.

По спецлинии 102 полиции Киевщины 30 октября в 20:00 поступило сообщение о том, что неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киево-Святошинского района расстреляли автомобиль. На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Полиция Киевской области сообщила, что устанавливает нападающих, расстрелявших на автодороге автомобиль, в котором находились пресс-офицер батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев.

О гибели Амины Окуевой сообщили в социальных сетях народные депутаты Антон Геращенко (фракция «Народный фронт»), который является членом коллегии Министерства внутренних дел Украины, и Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии), который добавил, что погибшая была его помощницей и они договаривались о встрече в ближайшие дни. Мосийчук на днях стал жертвой, как полагают, покушения и находится с ранениями в больнице.

По словам Геращенко, Осмаев был ранен в результате обстрела их автомобиля на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области, но будет жить.