Слова Собчак про «повторный референдум» в Крыму исходят из Кремля – украинский политолог

Предложение потенциального кандидата в президенты России Ксении Собчак о «повторном референдуме» в аннексированном Крыму сформулировано политтехнологами Кремля, считает украинский эксперт-политолог и политический консультант Александр Палий. Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

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«Возможно, таким образом Кремль готовит электорат к определенным компромиссам в будущем. Путинский режим, быть может, и согласился бы провести в Крыму «повторный референдум», поскольку в российских условиях все выборы – не выборы, влияние пророссийских СМИ там подавляющее, да и много россиян приехало жить (в Крым – КР). Но ведь изменение границ Украины возможно только по результатам общенационального голосования. Россияне наблюдают за реакцией Украины на заявления о повторном референдуме, но реагировать на них как раз и не нужно, по крайней мере на данном этапе», – отметил политолог.

Ранее возможный кандидат в президенты России Ксения Собчак предложила решить судьбу аннексированного Крыма на «повторном, независимом референдуме».

Такое заявление вызвало активное обсуждение, в том числе в России говорят о возможности осудить Собчак.

Сама Ксения Собчак считает, что судить ее за высказывания о Крыме нельзя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».