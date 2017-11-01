В Крыму арестовали феодосийца, обвиняемого в продаже дома вместе с ветераном войны

В аннексированном Россией Крыму арестовали 31-летнего феодосийца из-за того, что он якобы продал дом и земельный участок своей бабушки – участницы Второй мировой войны, лишив ее таким образом жилья. Об этом 31 октября сообщило управление российского Следкома по Крыму.

«Воспользовавшись преклонным возрастом и болезненным состоянием своей бабушки, используя доверенность на продажу и дарение, принадлежащих ей дома и земельного участка, продал данные объекты недвижимости за 1,2 млн. рублей (около 554 тысяч гривен – КР)», – говорится в сообщении



В Следкоме утверждают, что суд уже арестовал обвиняемого, также был наложен арест на дом и земельный участок.

Ранее крымские СМИ сообщали, что житель феодосийского села Береговое совершил продажу частного домовладения, в котором проживала его пожилая родственница, таким образом оставшаяся без жилья.

Управление российского Следкома по Крыму сообщало о возбуждении уголовного дела против крымчанина, который якобы продал дом и земельный участок своей бабушки