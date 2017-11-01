Аксенов об обрушении ЛЭП: электроснабжение восстановят в течение 72 часов

Российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что электроснабжение в аннексированном Крыму будет восстановлено в течение 72 часов после произошедшего накануне обрушения опоры линии электропередачи. Об этом 1 ноября он написал в Фейсбуке.

«Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию», – сообщил Аксенов.

По его словам, «экстренные службы сработали оперативно, аварийные бригады работали всю ночь».

«Идут восстановительные работы и на второй линии газопровода, повреждение которой произошло ориентировочно сегодня около пяти утра. Действует оперативный штаб. Ситуация находится под постоянным контролем», – написал Аксенов.

Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа.

Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП.

МВД Украины сообщило, что российские власти аннексированного Крыма ночью 1 ноября перекрыли админграницу с полуостровом.