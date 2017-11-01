В Крыму сообщили о возобновлении пропуска машин через админграницу с материковой Украиной

В пограничном управлении ФСБ России по аннексированному Крыму утверждают, что работа пунктов пропуска на админгранице с материковой Украиной восстановлена. Об этом 1 ноября сообщило «РИА Крым», ссылаясь на пресс-службу российского ведомства.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян по состоянию на 10 утра 1 ноября сообщал, что «украинская сторона не знает, когда будет открыто движение через админграницу».

«С часу ночи (1 ноября – КР) не осуществляется движение через админграницу с временно оккупированным Крымом. Оккупанты не пропускают ни автомобили, ни транспортные средства на всех контрольно-пропускных пунктах. Причины такой ситуации пока неизвестны, потому что мы не поддерживаем связи с представителями страны-оккупанта», – рассказал Слободян в эфире телеканала «112 Украина».

Слободян сказал, что украинские пограничники не советуют жителям Украины посещать аннексированный полуостров.

На сайте пограничного управления ФСБ России по Крыму нет подтверждения информации о возобновлении пропуска машин через админграницу с материковой Украиной.

Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа.

В сообщении указано, что правоохранители «прорабатывают все возможные версии, в том числе совершение диверсии».

В «Крымгазсети» подтвердили ТАСС, что «в течение ближайших суток восстановят газоснабжение в населенных пунктах на юге Крыма».

Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры линии электропередачи. Российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что электроснабжение в аннексированном Крыму будет восстановлено в течение 72 часов.

Министерство внутренних дел 1 ноября сообщило, что российские власти аннексированного Крыма ночью перекрыли админграницу с полуостровом.