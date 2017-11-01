В Крыму уверяют, что пустили газ нескольким селам после аварии на ЮБК

Крымские СМИ сообщили, что сотрудники предприятия «Крымгазсети» восстановили газоснабжение абонентов в населенных пунктах Лавровое, Краснокаменка и международном детском центре «Артек» после аварии.

Об этом близкому к властям Крыма изданию «Крыминформ» сообщила спикер предприятия Юлия Максименко.

«Запущены Лавровое, Краснокаменка, в «Артеке». В Алуште заканчиваются сварочные работы, через полтора-два часа начнется пуск», – цитирует издание Максименко.

По ее словам, «очень много зависит от жителей: если они будут находиться в своих домовладениях, то сегодня, возможно, закончится пуск (газа – КР)». В другом случае, «завтра будет в стопроцентном объеме газоснабжение возобновлено», рассказала «Крыминформу» Максименко.

Подтверждения этой информации из независимых источников пока нет.

Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры линии электропередачи.

«Крымэнерго» сообщило, что 31 октября «произошло технологическое нарушение» на двух высоковольтных линиях: «Перевальное – Алушта» и «Алушта – Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма.

Правоохранительные органы аннексированного Крыма сообщили, что рассматривают все версии случившегося.

Министерство топлива и энергетики Крыма утверждает, что электроснабжение населенных пунктов Южного берега Крыма, где накануне обрушилась опора линии электропередачи, не прекращалось.