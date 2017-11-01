Российские власти Ялты призвали жителей экономить электричество

Российские власти Ялты призывают местных жителей экономить электричество утром и вечером из-за произошедшего

накануне обрыва одной из высоковольтных линий, питающих Южный берег Крыма. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«Бригады «Крымэнерго» уже приступили к ликвидации аварии,

восстановление поврежденных линий займет несколько суток. В настоящее время регион запитывается подвум линиям электропередачи вместо требуемых четырех. В случае выхода из строя одной из действующих линий, муниципальное образование будет вынуждено включить ограниченияпо нагрузке. Приоритет при подаче будет даваться социальным объектам», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, энергетики обещают завершить восстановительные работы на высоковольтных линиях до конца текущей недели.

Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры линии электропередачи.

«Крымэнерго» сообщило, что 31 октября «произошло технологическое нарушение» на двух высоковольтных линиях: «Перевальное – Алушта» и «Алушта – Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма.

Правоохранительные органы в Крыму сообщили, что рассматривают все версии случившегося.

Министерство топлива и энергетики Крыма утверждает, что электроснабжение населенных пунктов Южного берега Крыма, где накануне обрушилась опора линии электропередачи, не прекращалось.