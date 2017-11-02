ФСБ России расследует как «диверсию» повреждение газопроводов и ЛЭП в Крыму

Следственный отдел управления ФСБ России по аннексированному Крыму нарушил три уголовных дела по факту повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове 1 ноября.

«Возбуждено три уголовных дела по фактам по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса (диверсия)», – цитируют российские информагентства сообщение пресс-службы.

Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры линии электропередачи.

«Крымэнерго» сообщило, что 31 октября «произошло технологическое нарушение» на двух высоковольтных линиях: «Перевальное – Алушта» и «Алушта – Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма.

Правоохранительные органы в Крыму сообщили, что рассматривают все версии случившегося.

Министерство топлива и энергетики Крыма утверждает, что электроснабжение населенных пунктов Южного берега Крыма, где накануне обрушилась опора линии электропередачи, не прекращалось.