В Симферополе перекрыли проезд в центре города из-за обрезки деревьев

Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя перекрыла движение транспорта по улице Горького на три дня из-за работ по обрезке деревьев. Об этом сообщила пресс-служба российской администрации города.

«В связи с проведением плановых работ по обрезке зеленых насаждений в центральной части города с 1 по 3 ноября текущего года включительно будет закрыт въезд на ул. Горького от ул. Желябова до ул. Толстого», – сказано в сообщении российской администрации.

Власти аннексированного Симферополя 28 октября объявили о появлении муниципального предприятия, которое займется благоустройством города. Таким образом власти экономят на подрядчиках, которых привлекают для мелкого ремонта и уборки улиц.

Предприятие получит финансирование из бюджета города.

В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

Российская администрация Симферополя составила 53 административных протокола на жителей города за «нарушение правил благоустройства» при несанкционированном сбросе коммунальных отходов.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов твердых бытовых отходов, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.