Порт «Кавказ» в Краснодарском крае хотят расширить для строительства трассы «Таврида»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о том, чтобы расширить морской порт «Кавказ» в Краснодарском крае для обеспечения строительства трассы «Таврида» в аннексированном Крыму. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства соседней России.

«Подписанным распоряжением утверждено решение о расширении морского порта «Кавказ» в целях обеспечения приема дополнительного количества морских судов, возможности постановки их к причалу, а также для расширения операционной акватории возле причалов. Это обусловлено строительством в Крыму трассы «Таврида». Для выполнения строительных работ на трассе потребуется обеспечить доставку из порта дополнительных объемов инертных материалов», – говорится в распоряжении.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе аннексированного Крыма на участке строящейся трассы «Таврида» начались масштабные земляные работы.

Перед этим сообщалось, что подконтрольное Кремлю Министерство экологии Крыма не проводило экологическую экспертизу объекта «Строительство трассы «Таврида», так как «трасса не проходит по землям особо охраняемых природных территорий».

Жители Крыма жалуются на то, что вдоль строительства трассы «Таврида» уничтожают лесопосадки, ряды деревьев и кустов.

О начале строительства автомобильной дороги «Таврида» (Керчь – Симферополь – Севастополь) в Крыму сообщили 12 мая. Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.

В начале августа 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение по расходам бюджета на 2018 год и период 2019-2020 годов, где предусмотрено 14,36 млрд рублей на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».