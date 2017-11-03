Центр Симферополя в субботу закроют для транспорта – администрация города

В аннексированном Симферополе 4 ноября по проспекту Кирова и улице Севастопольской на весь день перекроют движение транспорта из-за проведения мероприятий, посвященных российскому «Дню народного единства». Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

«В период с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Кирова на участке от площади Советской до пересечения с улицей Гоголя, по улице Севастопольской на участке от пересечения с улицей Чехова до площади Советской», – сказано в сообщении.

Парковку транспортных средств по улицам Горького, Севастопольской в районе площади Ленина и Государственного академического музыкального театра 4 ноября также запретили.

Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя 2 ноября перекрыла движение транспорта по улице Горького на три дня из-за работ по обрезке деревьев.

В часы пик утром и вечером на оживленных улицах Симферополя образовываются длинные пробки. Из-за ремонтных работ в центре Симферополя местные власти постоянно меняют схемы и график движения общественного транспорта.

В октябре городские власти заявили о планах ввести одностороннее движение автотранспорта от площади Куйбышева до Центрально рынка и на улицах Шмидта и Пролетарской.

«День народного единства» празднуется в России с 2005 года. Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату стали отмечать после аннексии полуострова Россией.