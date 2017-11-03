Росрыболовство: в Крыму производство черной икры увеличилось в три раза

Аквафермы аннексированного Крыма за девять месяцев текущего года увеличили производство черной икры почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

«Производство черной икры составило 224 кг против 75 кг за 9 месяцев прошлого года. Всего за 9 месяцев на полуострове произведена 331 тонна продукции товарной аквакультуры против 322,6 тонны за аналогичный период прошлого года», –​ сказано в сообщении.

По данным Росрыболовства, в настоящее время в сфере аквакультуры в Крыму работают 67 предприятий.

«Это на 17 больше, чем было годом ранее. Рост числа компаний, занимающихся товарным рыбоводством и разведением моллюсков на территории полуострова, обусловлен, прежде всего, поддержкой отрасли на государственном уровне», – отмечают в ведомстве.

По данным российского эксперта Виталия Гирагосова, в Черном море упала численность камбалы-калкана в связи с ее чрезмерной добычей и загрязнением акватории. Кормовая база камбалы уменьшилась из-за большого промыслового вылова черноморской хамсы. Нарушенная численность популяции этой рыбы может восстановиться через 5-6 лет.

В Крыму наблюдается массовая гибель дельфинов, эксперты высказывают озабоченность этой тенденцией, по их словам, без этих морских млекопитающих в море может исчезнуть вся рыба.

Специалист по дельфинам Павел Гольдин отметил, что конце 80-х годов прошлого века гибель дельфинов привела к падению вылова промысловой рыбы, в том числе хамсы.

Заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря и кандидат экологических наук Евгений Дикий указывал на то, что строительство Керченского моста повредит естественную миграцию рыб и дельфинов из Черного моря в Азовское через Керченский пролив.

В мае текущего года прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив между территорией России и полуостровом Крым (статья 236 Уголовного кодекса Украины).