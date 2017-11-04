В Феодосии более ста работников конструкторского бюро четыре месяца сидели без зарплаты

В Феодосии с июля 2017 года работникам конструкторского бюро «Судокомпозит» не выплатили 3,6 млн рублей (около 1,6 млн гривен – КР) зарплаты, задолженность смогли погасить только к ноябрю. Об этом 2 ноября сообщила российская прокуратура аннексированного Крыма.

В сообщении указано, что в результате прокурорского вмешательства «задолженность полностью погашена, восстановлены права 124 работников».

На заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав граждан на оплату труда 17 октября сообщили, что работникам предприятий Керчи, Феодосии, Ленинского и Кировского районов задолжали десятки миллионов рублей зарплаты.

В отчете подконтрольной России службе государственной статистики в Крыму сказано, что сумма задолженности по заработной плате в аннексированном Крыму на 1 сентября текущего года составила более 86,7 миллионов рублей (около 42 миллионов гривен – КР).