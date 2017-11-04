Украина призывает ЮНЕСКО активнее противодействовать нарушениям международного права в Крыму

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица призывает ЮНЕСКО играть более активную роль в международных усилиях против нарушений международного права и прав человека в аннексированном Россией Крыму. Об этом он заявил выступая с трибуны генеральной конференции организации в Париже.

«В то время как население полуострова испытывает всех возможных притеснений в результате оккупации, культурное и природное наследие Крыма рассматривается российской оккупационной властью как награбленное, а не как объект исторического значения», – считает Кислица.

Как сообщает пресс-служба украинского МИД, Кислица отметил, что ситуация на полуострове в сферах компетенции ЮНЕСКО продолжает ухудшаться.

По его словам, особое беспокойство вызывает вопрос доступа к образованию на украинском языке, что отражено в решении Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года.

39-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО началась 30 октября и продлится до 14 ноября. На ней должны утвердить основные программы деятельности организации на ближайшие два года, избрать новых членов Исполнительного совета и назначить нового Генерального директора ЮНЕСКО.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в кулуарах 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО рассказал, что под видом реставрационных работ российские власти Крыма уничтожают Ханский дворец в Бахчисарае.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрик Фальт 21 сентября сообщил о выходе на завершающий этап консультаций по выработке параметров механизма прямого мониторинга ситуации в Крыму в сферах компетенции организации.