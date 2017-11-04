Вице-премьер Крыма сообщает о технической ошибке при назначении мэра Ялты

Российский вице-премьер Крыма Владимир Серов утверждает, что при назначении новой главы российской администрации Ялты произошла «техническая ошибка», которую можно исправить только отменой решения о назначении Елены Сотниковой на эту должность. Об этом 3 ноября он сообщил «Крыминформу».

«На основании заявлений граждан была собрана конкурсная комиссия, которая нашла указанные технические ошибки в положении о конкурсе и других документах, которые регламентируют его проведение. И на основании решения этой конкурсной комиссии было рекомендовано Ялтинскому городскому совету для устранения ошибок и справедливого проведения конкурса отменить свое решение и провести процедуру снова», – рассказал Серов.

Он утверждает, что решение комиссии «было основано на обращениях неравнодушных граждан, которые настаивали на соблюдении законности процедуры назначения главы администрации Ялты».

Публичных комментариев по этому поводу Сотниковой нет.

В пятницу, 3 ноября, стало известно, что подконтрольный Кремлю Ялтинский горсовет собирает внеочередную сессию, на которой депутаты рассмотрят проект решения об отмене назначения Елены Сотниковой главой российской администрации Ялты.

Первый замглавы администрации Ялты Сотникова, временно исполнявшая полномочия главы администрации с июля, была назначена руководителем администрации города 31 октября.

Должность главы подконтрольной Кремлю администрации Ялты освободилась с июля 2017 года, после ухода в отставку прежнего руководителя города Андрея Ростенко.