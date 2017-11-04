Управление ФСИН по Якутии пересчитало недоставленные письма к Сенцову

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по республике Саха (Якутия) сообщило о «проведении служебной проверки» из-за жалоб украинского режиссера Олега Сенцова, которому не доставляют всю корреспонденцию. Об этом 3 ноября сообщает общественная организация «Открытая Россия».

Указано, что управление ФСИН отреагировало на письмо Сенцова, которое было опубликовано на «Открытой России» 30 сентября. В том письме Сенцов указал, что за год якутский оперотдел выдал ему на руки только две открытки: одну на Новый год и вторую – на день рождения.

В связи с этим, начальник управления ФСИН России по Республике Саха (Якутия) Тарасов пообещал создать комиссию для проведения служебной проверки по факту наличия признаков дисциплинарного проступка сотрудников.

Как сообщает «Открытая Россия», в ходе проверки надзорного органа было установлено, что в 2016 года на имя Сенцова поступило 58 писем, в этом – 15.

В управлении ФСИН утверждают, что все указанные письма были вручены Сенцову.

Тем не менее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе утверждает, письма к осужденному в России украинскому режиссеру не доходят, ему отдали только одну открытку на Новый год и одну на день рождения.

«Сотрудники ему сказали, что всю его корреспонденцию пересылают в Москву», – рассказал «Открытой России Динзе.

Украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов находится в исправительной колонии № 8 («Белый медведь») в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.