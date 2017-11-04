В Севастополе детей и студентов созвали на демонстрацию к российскому «Дню народного единства»

В аннексированном Севастополе на демонстрацию в честь российского праздника «День народного единства» созвали трудящихся, студентов, детей и членов общественных организаций. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.



По ее словам, из громкоговорителей звучали патриотические лозунги, призывы крепить единство народов соседней России, рассказы о достижениях в труде, спорте и культурной жизни.

В рядах демонстрантов заметили небольшое количество севастопольских ополченцев. После шествия они делали коллективные фотографии на фоне памятников.

Из российских политических партий в демонстрации участвовали только «Единая Россия» и ЛДПР.

Почти половина участников демонстрации – студенты и дети. По словам организаторов, в демонстрации приняли участие около трех тысяч человек.

В Симферополе 4 ноября российский певец Игорь Тальков-младший спел о «братстве» Украины и России в честь празднования российского «Дня народного единства».

В аннексированном Россией Крыму три дня будут отдыхать в связи с «Днем народного единства» (4 ноября), который в этом году совпадает с выходным днем.

В Симферополе и Севастополе планировали ограничить движение транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных «Дню народного единства».

В соседней России с 4 ноября 2005 года отмечают государственный праздник «День народного единства». Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату стали отмечать после аннексии полуострова Россией.