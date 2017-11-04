Руководители «Крымской железной дороги» получили штрафы за плохое содержание железнодорожных переездов

Руководители подразделений российского предприятия «Крымская железная дорога» заплатят штрафы в размере 1 тысячи рублей (около 455 гривен – КР) за ненадлежащее содержание железнодорожных переездов на Симферопольской и Джанкойской дистанции пути. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной Кремлю Южной транспортной прокуратуры.

«Нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки. В отношении четверых должностных лиц транспортных предприятий прокурор вынес постановления о возбуждении дел об административном правонарушении», – сказано в сообщении.

В прокуратуре уточняют, что все должностные лица привлечены к административной ответственности. Им назначены административные наказания в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей каждому.

В подконтрольной России администрации Симферополя 25 октября предложили ввести штраф для водителей транспорта за ненадлежащее состояние маршрутных такси или отказ в бесплатном проезде льготникам.

В конце августа в Симферополе утвердили правила поведения для водителей городского транспорта, среди прочего им запрещается курение на рабочем месте.

15 июля начальник управления транспорта и связи подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Анастасия Лавринова рассказала, что в Симферополе водителей общественного транспорта, которые хамят пассажирам, вносят в специальный реестр, который создан при управлении транспорта и связи подконтрольной России администрации города.