В Крыму планируют провести около 650 ярмарок

В аннексированном Крыму в ноябре запланировано проведение около 650 ярмарок сельхозпродукции и продуктов ее переработки. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства промышленной политики Крыма.

«Субъекты хозяйствования, осуществляющие производство сельхозпродукции и продовольственных товаров, приглашаются для участия в ярмарках», — сказано в сообщении.

В аннексированном Крыму и Севастополе местные власти борются с коммерческими строениями, которые объявили незаконными, в том числе под снос идут магазины, кафе, торговые палатки на рынках и пансионаты.

В Симферополе российские власти намерены ликвидировать несколько рынков. Чиновники обещают на месте рынка, расположенного от Московского кольца до трассы сделать зеленую зону.

Российский глава города Игорь Лукашев считает, что отдельную проблему в городе представляют ярмарки, после которых остается мусор.

Подконтрольный Кремлю городской совет Алушты подтвердил решение о сносе первых шести объектов на центральной набережной и в Профессорском уголке города.

В результате рейда, проведенного в Ялте вечером и ночью 29 сентября, ликвидировали более десяти торговых объектов.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма также признала самовольными постройками 19 объектов в пяти городах, в частности торговый центр «Куб» в Симферополе. Руководства муниципалитетов получили распоряжение за семь дней принять решение о сносе объектов.

Подконтрольная Кремлю администрация Севастополя 25 сентября сообщила о вручении севастопольским предпринимателям более 400 уведомлений о демонтаже торговых объектов, которые местные власти посчитали незаконными. На ликвидацию таких объектов в бюджете города российские власти заложили 10 миллионов рублей (около 4,8 миллиона гривен – КР).