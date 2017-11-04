Дефицит работников турбизнеса в Крыму надеются покрыть кадрами из оккупированного Донбасса

Дефицит работников туризма в аннексированном Крыму надеются покрыть кадрами из оккупированного Донбасса, выдавая разрешения работать на территории полуострова без патентов. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства туризма Крыма.

В сообщении российского министерства уточняется, что депутат Госдумы Андрей Козенко готовит соответствующий проект изменений в статью 13 закона «О правовом положении иностранных граждан в России».

«Это позволит им (жителям оккупированных районов Донбасса – КР) без бумажной волокиты и затрат на оформление патентов приезжать в Крым и работать на предприятиях туристической отрасли», – цитирует пресс-служба ведомства руководителя департамента по связям с органами власти интеграционного комитета «Россия-Донбасс» Ольгу Татевосян.

Аннексированный Крым начал терять свою популярность как курортный регион: по данным Ростуризма, в 2017 году Крым посетили на 200 тысяч меньше отдыхающих, чем в прошлом году. В ведомстве уточнили, что по состоянию на 27 октября на полуострове побывали 4 миллиона 930 тысяч туристов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора, который касается аннексированного Крыма, 31 июля 2017 года.

В Российском союзе туриндустрии предлагали перенести эксперимент по введению курортного сбора в некоторых регионах России и в аннексированном Крыму, а также сократить проведение этого эксперимента до двух лет.

Эксперты опасаются, что основная часть денег, которая будет собрана в виде курортного сбора в аннексированном Крыму, останется в тени.