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Волкер: мы не принимаем оккупацию и аннексию Крыма, позиция США остается неизменной

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер утверждает, что возможное урегулирование ситуации на Донбассе не изменит политику непризнания аннексии Россией Крыма.

Об этом он сообщил на брифинге в Вашингтоне, информирует Государственный департамент США.

Отвечая на вопрос журналиста AFP о Крыме, Волкер сказал, что ситуация с полуостровом аналогична ситуации с Донбассом.

«Вы имеете Россию, которая вторгается и оккупирует территорию. Таким образом, мы рассматриваем их одинаково: ничто не признаем и не будем ничего из этого признавать», – заявил спецпредставитель США.

Кроме того, Волкера спросили о возможности снятия санкций с России. Он напомнил о введении двух пакетов санкций, одни из которых касаются аннексии Россией Крыма, а другие связаны с Минским соглашениями. Кроме того, Волкер вспомнил о введении санкций по другим причинам, таким, как например, дело Сергея Магнитского.

«Когда мы говорим об отмене санкций, мы говорим о тех санкции, которые были введены в результате конфликта на востоке Украины и не способны выполнить Минские соглашения. И если они будут в полной мере выполнены, тогда будет отмена пропорционально санкций», – сказал спецпредставитель США.

Лидеры крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, освобожденные после осуждения в аннексированном Россией Крыму Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз 28 октября встретились со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко сообщила о передаче спецпредставителю Госдепартамента США по вопросам Украины Курту Волкеру письма от «родственников политзаключенных Кремля из Крыма и военнопленных Донбасса.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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