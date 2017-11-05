Порошенко и Тиллерсон обсудили вопрос освобождения заложников из оккупированных территорий

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсон, в котором поднял вопрос активизации усилий для освобождения заложников.

Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба главы украинского государства.

«Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон уделили особое внимание вопросу освобождения заложников, которые содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах», – говорится в сообщении.

Публичных комментариев по этому поводу Госдепартамента США пока нет.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций на заседании 2 ноября в Киеве принял обращение к главам мировых конфессий с просьбой оказать содействие в процессе освобождения заложников, которых удерживают на оккупированных территориях Украины и в самой России.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что Украина сделает все, чтобы освободить всех украинских политзаключенных.

Ранее в сентябре во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос освобождения заложников в рамках выполнения Минских соглашений зашел в тупик. Он также сообщил, что Россия удерживает не менее 16 украинцев.