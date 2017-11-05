Россия: в Москве число задержанных увеличилось до 200

В Москве на Манежной площади российские силовики задержали не менее 200 участников «несанкционированной акции». Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

«Сейчас весь периметр Манежной площади полностью перекрыт полицейскими, частично ограничен вход и выход из метро «Охотный ряд» и «Площадь революции», – говорится в сообщении.

По данным агентства, среди задержанных большинство сторонников националистических организаций.

После досмотра задержанных доставляют в различные отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

По данным СМИ, также задержания проходят в других городах России.

Ранее стало известно, что 5 ноября в центре Москвы на Манежной площади задержали более 80 человек.

В последние дни в Москве и других городах соседней России задержали десятки сторонников движения «Артподготовка», которое признано в России экстремистским и запрещено. «Артподготовку» основал националист Вячеслав Мальцев. Против него возбуждено уголовное дело об экстремизме.

Мальцев в течение нескольких лет постоянно говорил, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. Он предлагал сторонникам выйти на центральные площади городов России и оставаться там до тех пор, пока президент России Владимир Путин не подаст в отставку.