В аннексированном Севастополе в военно-историческом музее Черноморского флота «Михайловская батарея» открыли выставку, посвященную столетию событий большевистской революции в Севастополе и на Черноморском флоте. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

«Помимо революционного периода (выставка – КР) показывает значение черноморского театра военных действий в годы Первой Мировой войны, а также отражает роль самой Михайловской береговой батареи в событиях на Черноморском флоте в феврале-октябре 1917 года», – говорится в сообщении.

Коммунисты Севастополя 29 октября заложили капсулу у памятника «Мужеству, стойкости, верности комсомольской» на улице Ленина с обращением к последователям 2067 года. В нем выразили надежду, что к 150-летию большевистской революции 1917 года «комсомольское и коммунистическое движение сохранится и расширится».

«Октябрьская революция» (также известная как октябрьский или большевистский переворот – КР) 1917 года в России – вооруженное свержение Временного правительства и приход к власти партии большевиков, провозгласившей установление советской власти.