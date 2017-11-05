Дефицит вина в соседней России надеются покрыть за счет аннексированного Крыма

Член союза винных писателей России Михаил Смирнов отмечает дефицит вина, а бороться с этим в соседней России намерены за счет ресурсов аннексированного Крыма. Таким мнением Смирнов поделился с «РИА Крым» во рамках фестиваля молодого вина и гастрономии #Ноябрьфест в Севастополе.

«Крым в потенциале – огромная винодельня. Здесь великолепный терруар, который позволяет получать вина не хуже импортных. Их нельзя сравнивать с итальянскими, испанскими, они уникальные. И крымские производители на таких фестивалях показывают, что они могут делать хорошее качественное и самобытное вино», – сказал Смирнов.

При этом, как отметили в комитете подконтрольного России парламента Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам, площади виноградников в Крыму сократились втрое. Традиционно площади виноградников в Крыму достигали 100 тысяч гектар, но на сегодняшний день эта цифра сократилась почти в три раза и составляет около 30 тысяч гектар.

После аннексии Крыма виноделы полуострова столкнулись с рядом проблем при переходе отрасли под российскую стандартизацию и требования законов.