Ханский дворец готов принять экспертов ЮНЕСКО – директор музея

Директор нынешнего Музея истории и культуры крымских татар, который действует на базе Ханского дворца в Бахчисарае, считает, что эксперты ЮНЕСКО могут посетить строение и оценить ход реконструкции.

По словам директора музея, противоаварийные работы ведутся на двух объектах дворца – главном корпусе и ханской мечети, – и останавливать их нельзя.

«Это все равно, как посреди сложной хирургической операции ее прервать и человек умрет. Так и в нашем случае: если прекратить противоаварийные работы, то эти объекты просто разрушатся и кому от этого будет хорошо?» – цитирует Сейтумерову ТАСС.

По словам директора, контроль за противоаварийными работами осуществляет целый ряд организаций.

Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.

В связи с этим Минкульт Украины обращается к ЮНЕСКО и Международному центру изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей с просьбой «в очередной раз обратиться к России с требованием воздержаться от противоправных действий, которые наносят или могут нанести вред культурному наследию Украины на территории Автономной Республики Крым».

В июле 2016 научно-методический совет Госкомитета по охране культурного наследия подконтрольного России правительства Крым согласовал проведение первоочередных противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова, в частности, в Ханском дворце в Бахчисарае.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в кулуарах 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО рассказал, что под видом реставрационных работ российские власти Крыма уничтожают Ханский дворец.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.