Россияне больше всего доверяют Путину, Шойгу и Медведеву – опрос

Больше всего россияне доверяют президенту России Владимиру Путину (52,5 процентов), министру обороны Сергею Шойгу (19,2 процента) и премьер-министру страны Дмитрию Медведеву (13,5 процентов). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом «антирейтинг» возглавляет глава ЛДПР Владимир Жириновский. Согласно опросу, более 29 процентов россиян уверены, что политику нельзя принимать важные решения.

Накануне российская организация «Левада-центр»​ опубликовала данные, в которых отмечается, что рейтинг доверия россиян к Владимиру Путину составляет 60 процентов, а к Шойгу – 30.

В середине октября «Левада»​ обнародовала результаты опроса, согласно которому, у россиян в 2017 году выросло доверие к армии и спецслужбам страны.