Аннексия Крыма и война в Сирии усмирили русских националистов – российский публицист

Количество участников маршей русских националистов уменьшилось после 2014 года, поскольку Владимир Путин угадал желание большинства их участников – аннексировать Крым и ввести военный контингент в Сирию. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил российский философ и публицист Максим Горюнов.

«В 2011 году в русском марше участвовало множество людей с разными требованиями: от судебной реформы до высылки мигрантов. Однако в 2014-м Владимир Путин угадал, чего хотело большинство националистов – Крым и Сирию. То есть показать свое величие в мире и равенство с США», – сказал Горюнов.

Публицист отметил, что националисты не видят смысла выходить на марши, поскольку их требования выполнены.

«Сегодня туда (на акции русских националистов, – КР) приходят совсем молодые люди», – отметил публицист.

По мнению философа, военная агрессия Кремля подорвала российскую экономику и в Россию стало приезжать меньше мигрантов.

В Санкт-Петербурге 4 ноября полиция задержала двух противников проведения акции националистов «Русский марш». Городские власти не согласовали шествие националистов. Тем не менее, несколько десятков человек собрались в районе станции метро Спортивная, чтобы возложить цветы в память жертв большевиков.

В Москве во время «Русского марша» полиция задержала более десятка людей. Акции националистов проходят в двух частях города: в районе Люблино и у станции метро «Октябрьское поле».

В соседней России 4 ноября 2005 года отмечали государственный праздник «День народного единства». Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату стали отмечать после аннексии полуострова Россией.