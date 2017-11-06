МИД Украины призывает ЕС и страны «большой семерки» направить представителей на суд по украинцу Грибу

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Евросоюзу и странам «большой семерки» с просьбой направить своих представителей на судебное заседание в отношении задержанного в России украинца Павла Гриба. Об этом 6 ноября сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Твиттере.

«Срочно обратился к странам ЕС и G7 направить представителей на судебное заседание по делу Павла Гриба завтра. Мир должен видеть российское псевдоправосудие в действии», – написал он.

Министр потребовал, чтобы к Павлу Грибу допустили украинских врачей.

МИД Украины 19 октября выразил протест из-за продления срока содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба.

Суд в Краснодаре 18 октября продлил срок содержания под стражей гражданина Украина Павла Гриба до 4 января 2018 года.

19-летний Павел Гриб выехал в Беларусь 24 августа на встречу с девушкой-россиянкой, с которой ранее общался только в социальных сетях. После этого, по словам отца, он исчез.

Позже стало известно, что юноша находится в СИЗО в Краснодарском крае России. Ему инкриминируют совершение преступления по статье о терроризме.