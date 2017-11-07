В Украине зарегистрировано более 1,5 миллиона переселенцев из Крыма и Донбасса – Минсоцполитики

В Украине зарегистрировано более 1,5 миллиона переселенцев из аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Об этом сказано в сообщении пресс-службы министерства.

«По данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 521 702 переселенца или 1 239 718 семей из Донбасса и Крыма», – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что по состоянию на 6 ноября 2017 года получателям помощи выплатили около 2,37 миллиона гривен.

Министерство социальной политики Украины на 23 октября насчитало в Украине около 1, 6 миллионов переселенцев. За октябрь получателям финансовой помощи выделили более двух миллионов гривен.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».