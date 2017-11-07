В Ялте отменили решение о назначении новой главы российской администрации города

Подконтрольный Кремлю Ялтинский городской совет во вторник, 7 ноября, на внеочередной сессии отменил решение о назначении Елены Сотниковой на должность главы российской администрации города, сообщает ТАСС.

«Проголосовало из 20 депутатов 18 за отмену решений 54-й сессии Ялтинского горсовета», – сказала собеседница агентства, не пояснив причину отмены решения.

На сайте городской администрации отсутствует информации о голосовании горсовета. Елена Сотникова также пока не прокомментировала ситуацию.

Первый замглавы администрации Ялты Сотникова, временно исполнявшая полномочия главы администрации, была назначена руководителем администрации 31 октября.

Должность главы подконтрольной Кремлю администрации Ялты освободилась с июля 2017 года, после ухода в отставку прежнего руководителя города Андрея Ростенко.

В ноябре стало известно, что подконтрольный Кремлю Ялтинский горсовет собирает внеочередную сессию, на которой депутаты рассмотрят проект решения об отмене назначения Елены Сотниковой главой российской администрации Ялты.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».